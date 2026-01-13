Bebek Otel’e kepçe darbesi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de kaçak yapılaşma olduğunun tespit edilmesinin ardından oteldeki bazı bölümler yıkıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e, yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi. Otelde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Yapılan operasyonun ardından Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümler yıkıldı.

UYUSTURUCU MERKEZIYDI

AYNI soruşturma kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım'a ait İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü tespit edilmişti. Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti. Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.