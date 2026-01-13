Şoförünün elinde 25 kişilik liste var

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu magazin dünyasını sarstı. İş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Akçay'ın "Elimde 25 kişilik ünlü listesi var" açıklaması, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Şoför Akçay'ın ifadelerine göre; yalıda 15 günde bir düzenlenen partilerde uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş trafiği yaşanıyordu. Akçay, "Parti sırasında üst kata çıkmak yasaktı, rulo yapılmış banknotlar ve özel aparatlar her yerdeydi" dedi. Akçay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede şu ifadeleri kullandı: "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım."