Kuruluş Orhan’a denizlerin Demirhan Bey’i geliyor!

YENİ hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan, oyuncu kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri Demirhan Han karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Korkusuz bir bey olan Demirhan Han, Karesi Beyliği'nin deniz gücünün başında, Bizans'ın ve korsanların korkulu ismidir. Büyük hedefleri ve hırsları olan Demirhan Bey, Türkmenler arasında en güçlü devletin Karesi Beyliği olmasını ister. Bu ise onu Orhan Bey'le kaçınılmaz bir çatışmaya sürükler. Öte yandan Kuruluş Orhan en son yayınlanan bölümüyle de geceye damgasını vurdu.