Kaynarca’nın test sonucu negatıf!

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca "Alnım açık, başım dik" demişti. Oktay Kaynarca'nın yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı. Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etmeyi borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi gereksiz görüyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Bizler devletini seven insanlarız." Öte yandan aynı gün adliyeye getirilen Emel Müftüoğlu'nun da test sonucu negatif çıktı.