Narkotik ekiplerden ünlülere yeni baskın

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün yeni bir operasyon düzenlenmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeye göre ise yeni bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EVINDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın bulunuyor. Elde edilen bilgilere göre gözaltı işlemleri sırasında şüphelilerin ikametlerinde de aramalar yapıldı. Oyuncu Çağla Boz'un evinde gerçekleştirilen aramalarda 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği iddia edildi. Öte yandan soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan isimlerle ilgili süreç de hızlandı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 18 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.