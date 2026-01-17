“Phuket’e talihsiz zamanda gittik”

ŞARKICI Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte gittiği gündemden düşmeyen Phuket tatiliyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Seyahatin kamuoyunda tartışma konusu olmasının ardından yeniden sessizliğini bozan Sevcan Orhan, tatilin kendi imkanlarıyla gerçekleştiğini belirterek uzun yıllardır çalıştığını ve bu tatili yapabilecek güce sahip olduğunu ifade etti. Orhan, "Benim için sıkıntı yoktu. Görkem Bey'le ilgili yorum yapmak bana düşmez, çünkü o siyasetçi. O kısım onu ilgilendiriyor" açıklamalarında bulundu."Bir birlikteliğiniz var mı?" sorusuna ise "Evet. Güzel gidiyor. Mutluyum ve keyfim yerinde" diyen Orhan, "İşçilerin maaş alamadığı dönemde sizin tatile gitmeniz eleştirildi. Rahatsız oldunuz mu?" sorusuna ise "Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklaması yapar" ifadelerini kullandı.