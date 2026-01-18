Klasik müziğin yıldızları Aassm’de beğeni topladı

İZMİR Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) konserinde, uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış şef Christoph- Mathias Mueller ile keman virtüözü Bomsori Kim bir araya geldi. Küçük yaşta tanınmaya başlayan Güney Koreli Bomsori Kim, yeteneğiyle izleyenleri büyüledi. Yaklaşık bir saat süren iki bölümlük konserin birinci bölümünde Jean Sibelius'un 1903 yılında bestelediği ve çok beğenilen Keman Konçertosu'nu çalan Kim, izleyiçiden yoğun alkış aldı.