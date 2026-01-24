BU yıl 19'uncusu gerçekleştirilen ve 3 gün süren IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, muhteşem defilelerle sona erdi.

PODYUMA DÖNÜŞ

Dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcıların yoğun ilgi gösterdiği defileler sonrası mankenler, "Üç gün boyunca Türk modasının gururu olan firmaların tasarımlarını tanıttık. Yorulduk ama değdi. Seneye görüşmek üzere, burada olmak çok güzeldi" sözleriyle duygularını paylaştı. Final gecesine damga vuran isim ise, podyumlara uzun bir aradan sonra geri dönen eski Türkiye güzellerinden Simge Tertemiz oldu. Zarafeti ve duruşuyla büyük alkış alan Tertemiz, defile sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Tertemiz, "Gerçekten muhteşem bir atmosferdi. Yıllardır gelinlik giymekten yıldım. İşin şakası bir yana podyumda her zaman giyerim tabi ki ama evliliğe tövbe ettim. Büyük konuşmamak lazım tabii, nasip kısmet işi bu. Doğru insanla olursa her şey mümkün" açıklamasında bulundu.