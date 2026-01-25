İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın acı günü

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Özasker, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde dün yaşamını yitirdi. Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek. Özasker'in cenazesi, Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri değerli sanatçımız Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."