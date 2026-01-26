Haldun Dormen’e veda! Tiyatro dünyası, ustasını son yolculuğuna uğurladı

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, tören sırasında yaptığı duygusal konuşma ile yürek burktu: "Siz onun burada olduğuna bakmayın, o arka sıralardan bizi izliyordur ve eminim şunu diyordur: 'Şekerim çok uzundu'. Herkesin hocası, abisi ama benim babam. Kabul ediyorum, tiyatro onun önceliğiydi, ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Aksine, azmiyle o paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. O Dormen ailesi, kocaman bir aile oldu. Çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, kardeşlerim oldu."