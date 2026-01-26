Haldun Dormen’e veda! Tiyatro dünyası, ustasını son yolculuğuna uğurladı

Sanat hayatı boyunca birçok projeye imza atmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş usta oyuncu Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Dormen, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Usta sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Dormen, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.
ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan ilk törene ustaya son görevi yerine getirmek için, Demet Akbağ, Keremcem, Şevket Çoruh, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Selçuk Yöntem, Azra Akın, Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Gürkan Uygun, Celal Şengör, Halil Ergün gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, tören sırasında yaptığı duygusal konuşma ile yürek burktu: "Siz onun burada olduğuna bakmayın, o arka sıralardan bizi izliyordur ve eminim şunu diyordur: 'Şekerim çok uzundu'. Herkesin hocası, abisi ama benim babam. Kabul ediyorum, tiyatro onun önceliğiydi, ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Aksine, azmiyle o paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. O Dormen ailesi, kocaman bir aile oldu. Çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, kardeşlerim oldu."
İZZET GÜNAY FENALAŞTI
Kadim dostu Haldun Dormen'e veda etmek için cenazeye katılan usta oyuncu İzzet Günay, tören sırasında bir anda yere yığıldı. İzzet Günay'ın fenalaştığını gören Gülben Ergen ve Erdal Özyağcılar gibi sanatçılar hemen yardımına koştu. Ambulansa alınarak sağlık kontrolü yapılan Günay, kısa süreli olarak gözlem altında tutuldu.