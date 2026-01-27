BBC’nin ünlü belgeselcisi Elhamra’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi
, İzmir Akdeniz Akademisi, Akdeniz Koruma Derneği iş birliğiyle deniz ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken özel bir belgesel gösterimine ev sahipliği yapacak. BBC
'nin dünyaca ünlü belgesel yapımcısı David Attenborough'nun anlatımıyla hazırlanan Ocean with David Attenborough adlı belgesel, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Okyanusların eşsiz güzelliğini olduğu kadar kırılgan yapısını da etkileyici bir anlatımla ortaya koyan belgesel, iyi yönetilen deniz koruma alanlarının, deniz yaşamını yeniden canlandırmadaki kritik rolünü çarpıcı örneklerle ele alıyor. Gösterim, 13 yaş ve üzeri izleyicilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.