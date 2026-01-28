Liseli imzası IF Wedding’de

İzmir'de 3 gün süren IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi tasarlayıp diktikleri gelinliklerle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuara 11'inci sınıf 13 öğrencisi ile katıldıklarını söyleyen Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Zerrin Aslantaş, "Burada birçok ülkenin ve firmanın katıldığı fuarda tek liseli olmalarından dolayı guru duyduk, bize de bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederiz. Tüm bunlar bizim için çok değerli" dedi.

'ÇOK GURURLANDIK'

ÖDEMİŞ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri öğrencisi Evin Kocabıyık (17) ise şu ifadeleri kullandı: "Hem okulumuzla ve öğretmenlerimizle hem de arkadaşlarım ve kendimle gurur duyuyorum. Daha önce fuarlar olduğundan gelip burada geziyorduk. Şu an kendi diktiğimiz ve tasarladığımız gelinliklere ilgi olunca çok heyecan duydum. Tasarladığım gelinlikte Fransız dantellerini kullandım. Yine Ödemiş yöresine ait iğne oyası kullandık. Büyük manken yerine '50 eşel' denilen minyatür mankenleri kullanmış olmamız da dikkat çekti." Aynı okulda ve bölümde olan 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Kocabıyık (17) da "Burada 3 gün geçirdiğim için çok mutlu oldum. Bizim stantta en gösterişli olan gelinliklerden birini de ben yaptım. Yurt dışında gelen firmalar ürünlerimize ilgi gösterdikçe daha çok mutlu oldum"dedi.