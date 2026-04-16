Okullara yönelik denetimler artırıldı: Erken müdahale mekanizması devrede

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 9 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girerek rastgele ateş açtığı belirlendi. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'in katılımıyla okullar ve çevrelerindeki alınacak önlemlerin değerlendirildiği önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya 81 ilin valileri de çağrıldı.

AYRINTILI DEĞERLENDİRME

Toplantıda, olayların tüm yönleriyle ele alındığı, okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçlarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği, giriş-çıkış düzeni, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergahları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir" denildi.Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi: "Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Öte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır. Toplantı sonunda, kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır."

HER OKULDA İKİ POLİS BEKLİYOR

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, Türkiye genelinde okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı. İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği öğrenildi.