Sıla’dan yeni şarkı: Kötü kötü

Pop müziğin en güçlü söz yazarı ve bestecilerinden Sıla, hayata ve gündeme dair hislerini içten dille anlattığı yeni şarkısı "Kötü Kötü" ile 30 Ocak'ta dinleyicisiyle buluştu. Nisan ayında yayımlanacak yeni albümü "Kafa Yüksek Kalp Kırık"ın ikinci şarkısı olan "Kötü Kötüsöz ve müziğiyle yine Sıla'nın imzasını taşıyor. Şarkının düzenlemesi Tolga Şanlı'ya ait. Son dönemde sinematografik anlatımı güçlü video klipleriyle dikkat çeken Sıla, bu şarkısının klibini de yönetmen Aslı Çeliker ile hayata geçirdi. Klip, dünyadaki savaş, şiddet, krizler nedeniyle yalnızlaşan insanların dayanışma ve birbirine destek olma ihtiyacını görselleştiriyor.