Fenomen isim Kuruluş Orhan’da

Yeni hikâyesi, güçlü dramatik çatışmaları ve derinleşen devlet anlatısıyla yoluna iddialı adımlarla devam eden Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna dikkat çekici bir isim daha katıldı. Sosyal medyada Yerinde Tarih hesabıyla tarihi ve güncel olayları özgün anlatımıyla geniş kitlelere ulaştıran Halil İbrahim Göker, dizide Nasuh Çelebi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göker, yakın zamanda da TikTok platformu tarafından düzenlenen Fanların Favorisi 2025 Ödül Töreni'nde "En Faydalı İçerik Üreticisi" ödülüne layık görülmüştü.