Aynı Yağmur Altında başlıyor

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın yayın tarihi belli oldu. Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan Aynı Yağmur Altında, yayınlanan yeni tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ali ve Rosa'nın aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak aşkını gözler önüne seren tanıtım, izleyicide büyük heyecan yarattı. 'Ben seni daha önce de görmüştüm' cümlesiyle başlayan bu aşkın, tüm engellerin üstesinden nasıl geleceği ise şimdiden merak konusu.

GENIS OYUNCU KADROSU

İDDİALI kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.