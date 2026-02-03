  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Berkay’dan sahnede duygusal veda

Berkay’dan sahnede duygusal veda

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Berkay’dan sahnede duygusal veda

BERKAY, kaybettiği yakın arkadaşı Fatih Ürek'i, Evdeyiz Dede projesi kapsamında çıktığı Türkiye turnesinde andı. Duygularını gizleyemeyen Berkay, konser sırasında yaptığı konuşmayla seyircileri duygulandırdı. "Tanımanızı çok isterdim; hepiniz zaten tanıyorsunuz ama yakından sohbet etmenizi çok isterdim" sözleriyle yakın dostuna veda eden Berkay, alkışlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, konuşmasının ardından ekibiyle birlikte Ürek'in unutulmaz şarkısı Hadi Hadi'yi seslendirdi. Şarkıya salonu dolduran seyirciler de alkışlarla eşlik ederken, Kayseri gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA