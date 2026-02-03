Berkay’dan sahnede duygusal veda

BERKAY, kaybettiği yakın arkadaşı Fatih Ürek'i, Evdeyiz Dede projesi kapsamında çıktığı Türkiye turnesinde andı. Duygularını gizleyemeyen Berkay, konser sırasında yaptığı konuşmayla seyircileri duygulandırdı. "Tanımanızı çok isterdim; hepiniz zaten tanıyorsunuz ama yakından sohbet etmenizi çok isterdim" sözleriyle yakın dostuna veda eden Berkay, alkışlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, konuşmasının ardından ekibiyle birlikte Ürek'in unutulmaz şarkısı Hadi Hadi'yi seslendirdi. Şarkıya salonu dolduran seyirciler de alkışlarla eşlik ederken, Kayseri gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.