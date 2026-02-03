Kızılderili Nükhet

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, geçtiğimiz akşam Bambaşka Bir Nükhet Duru isimli konseriyle sahne aldı. Soğuk havaya rağmen İstanbulluların mekanı tıklım tıklım doldurduğu gecede Duru; Mazideki Aşk'tan, Dilek Taşı'na, Aşık Oluyorum'dan Those Were the Days'e uzanan zengin repertuvarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 kostüm giyen sanatçı, izleyenleri; ilk kostümüyle İstanbul'un büyülü gazino gecelerine götürürken, ikinci kostümüyle modern Kızılderili imajı sergiledi.