Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Ali Aydan, muhafazakâr bir ailenin okumuş oğlu olarak adalet duygusu güçlü, cesur ve merhametli bir gençtir. Babasının otoriter yapısına rağmen kendi yolunu çizmeye çalışan Ali, Londra'da tanıştığı Rosa'ya duyduğu aşkla hayatının en büyük sınavını verecektir. Gücü, sorumluluk olarak gören Ali; sevdiklerini korumak için her şeyi göze alabilecek kadar gözü kara, kırılgan ama mücadeleci bir karakterdir.

'HİKAYESİ BİZİ ANLATIYOR'

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Burak Tozkoparan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 'Deneyimlemediğim tarzda bir karakter, Ali Aydan. O yüzden işe ve karaktere çok ısındım. Senaryonun genel hikayesi bizi anlattığı için de çok heyecanlandım. Karakter için kendimi kapattım. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım.

' LONDRA'DAN İSTANBUL'A

Dizinin oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya yer alıyor. Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümüyle değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini bir anda İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da bir kez daha kesişir.