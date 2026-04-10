Kuruluş Orhan’da kırılmalar gecesi

Kuruluş Orhan'ın önceki bölümünde Sultan Orhan ve Prenses Asporça, evlilik öncesi şartları konuşmak üzere bir araya geldi. Asporça: "Her şeyden önce dinime karışamazsın. Benden Müslüman olmamı bekleme." sözleriyle sınırlarını açıkça ortaya koyarken, Sultan Orhan ise "Biz kimsenin dinine karışmayız. Nilüfer de böyle söylemişti." diyerek karşılık verdi. Taraflar, şartlarda anlaşarak evlilik sürecini resmiyete döktü.

NİLÜFER'İN İMTİHANI

Zindanda kardeşi Dafne'yi ziyaret eden Nilüfer Hatun, yaşadığı acıyı onunla paylaştı. Dafne'ye "Ölmeyeceksin." diyerek kaçışı için plan yapan Nilüfer, büyük bir kararın eşiğine geldi. Sultan Orhan ile yüzleşmesinde ise duygular zirveye çıktı. "Anlaşma değil benim payıma düşen imtihan bu." sözleriyle içindeki kırgınlığı dile getiren Nilüfer'e karşılık Sultan Orhan,"Her şey devletimiz için." diyerek kararının arkasında durdu.

YİĞİT YARALI HALDE DÖNDÜ

Öldüğü sanılan Yiğit'in bir mağarada yaralı halde ortaya çıkması geceye damga vurdu. İntikam yemini eden Yiğit'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Şahinşah'ın düğün yerine yaptığı baskın, Sultan Orhan'ın planıyla tersine döndü. Asporça yerine Halime'yi getiren ve alplerini toy yerine yerleştiren Sultan Orhan, düşmana ağır kayıplar verdirdi.

ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

EVRENOS ve Fatma Hatun'un Andreas ve Dafne'ye karşı verdiği mücadele nefesleri kesti. Kovalamacaya dönen sahnede Fatma, Dafne'yi uçurumdan aşağı attı. Uğradığı saldırının ardından zorlu bir doğum sürecine giren Nilüfer Hatun, Asporça'nın yardımıyla doğum yaptı. Seferden dönen Sultan Orhan, yeni doğan şehzadesini kucağına alarak kulağına ezan ve kamet okuyup adını koydu: Murad.