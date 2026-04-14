8 ünlü isim daha cezaevine girdi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, işletmeci Ali Yaşar Koz, hakem Elif Karaarslan ve sosyal medya ünlüsü Leha Ahsen Alkan tutuklandı. Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Hakkında gözaltı kararı olan Cem Adrian, "Soruşturmayı, konser için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez prosedürü yerine getireceğim. Kimsenin şüphesi olmasın. O meselelerden çok çok uzağım" dedi. Öte yandan şarkıcı Mert Demir ve Norm Ender ile oyuncu Büşra Pekin'in uyuşturucu testleri negatif çıktı.

ÜÇ İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve sosyal medya ünlüsü Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Test veren 3 ismin saçında 'kokain' maddesi tespit edildi.