Aile içindeki çatışma derinleşiyor

atv'nin yeni sezonda reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ. bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek. Yayınlanacak 13. bölümde Ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsılır. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark eder ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya gelir. Bu sırada Genco, Tahir'in emriyle ölümle burun buruna gelirken, Çağla iki ateş arasında kalıp hem Doğan'ı hem Genco'yu kurtarmaya çalışır. Tahir'in baskısıyla gerçekleşen nikâh, Melek için bir teslimiyet değil, abisini kurtarmak adına verdiği bir bedeldir. Adliyede Doğan suçu üstlenmeye hazırlanırken, son anda Tahir'in ifadesini değiştirmesi dengeleri altüst eder.