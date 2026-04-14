Ünlü oyuncu Milano’da şov yaptı

İtalya'nın Milan kentinde düzenlenen Brazilian Jiu- Jitsu şampiyonasına katılan ünlü oyuncu Barış Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele etti. Turnuvayı altın madalya ile tamamlayan Arduç, başarısıyla büyük takdir topladı. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'e katıldı. Sosyal medyada yayınlan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Barış Arduç, minderde performansı ile rakiplerini tek tek eledi. Oyuncu olarak bilinen Barış Arduç'ın sporda da oldukça başarılı olduğu görüldü. 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde, mücadele eden Arduç, altın madalyanın sahibi oldu. Arduç, altın madalya ile poz verdiği anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları "Seninle gurur duyuyoruz", "Sen altına layıksın" ve "Daha nice başarılara, tebrikler" gibi yorumlarda bulundu.