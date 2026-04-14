Zorbalığa sitem etti

Yeni bir diziyle setlere dönüş yapan Başak Gümülcinelioğlu, özellikle fiziki görünümü üzerinden yapılan acımasız eleştirilere karşı sessizliğini bozdu. Oyuncu, "Çirkin dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık. Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece" ifadelerine yer verdi.