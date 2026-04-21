Kültürpark okurlarla doldu taştı

İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, İzmirlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kültürpark'ta kurulan stantlardan kitap alışverişi yapan, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilere katılan kitapseverler; gün boyu fuar alanında vakit geçiriyor. İzmirlilerin yoğun ilgisiyle Kültürpark, gün boyunca her yaştan ziyaretçi için edebiyatla iç içe bir buluşma noktası haline geliyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleri, hafta sonu her yaştan okurun ilgisini çekmeye devam etti.

SÖYLEŞİLER, SERGİLER...

Fuar alanı, her yaştan kitapseverle dolarken, ziyaretçiler hem stantlar arasında dolaşarak kitap alışverişi yaptı, söyleşi ve imza etkinliklerine katıldı hem de Kültürpark'ın eşsiz atmosferinde baharın tadını çıkardı. Fuar, 26 Nisan'a kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Pakistan Pavyonu'nda 19 Nisan'a kadar Ece Türkel ve Fatih Şimşek'in seramik eserler sergisi, yine aynı alanda 23 Nisan'da açılacak. Kültürpark'ta düzenlenecek programlarda çocuklara yönelik atölyeler, yaratıcı drama çalışmaları, masal anlatımları ve sahne etkinlikleri gerçekleştirilecek.