Yıldız Asyalı’dan yardım çağrısı! Aynı kabus yeni hedef

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia edip morluklarını paylaşan ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez çok daha büyük bir dehşetle sarsıldı. Asyalı son olarak sosyal medya hesabından eşinin, babası Ümit Asyalı'yı darp ettiğini açıkladı. Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı hedef aldığını duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı. Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtığını belirten Yıldız Asyalı, "Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" sözleriyle yardım istedi.

ÖNCE ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Asyalı, 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia etmişti. Ünlü oyuncu, gördüğü şiddet sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Asyalı paylaşımının altına, "Kocam tarafından darp edildim" notunu eklemişti. Bir canlı yayın programına bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek konuşmuştu.