Dua Lipa ve Turner Palermo’da evlenecek

İtalyan basınına göre ikili, Eylül ayında Sicilya'nın kalbi Palermo'da dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Aşklarını geçtiğimiz yıldan bu yana gözlerden uzak yaşamaya çalışan ancak her adımları takip edilen Dua Lipa ve Callum Turner cephesinden heyecan verici haberler var. İtalyan medyasında yer alan geniş çaplı iddialara göre çift, hayatlarını birleştirmek için İtalya'nın tarihi ve romantik şehri Palermo'yu seçti.
DÜĞÜNÜ İÇİN VILLA IGIEA KAPATILDI
Söylentilerin odak noktasında, Palermo'nun ikonik yapılarından biri olan tarihi Villa Igiea oteli yer alıyor. Gelen bilgilere göre, Eylül ayında belirli bir hafta boyunca otelin tüm odaları ve etkinlik alanları özel bir organizasyon için tamamen rezerve edildi.
Daha önce birçok Hollywood yıldızına ve yüksek profilli etkinliğe ev sahipliği yapan otelin, Dua Lipa ve Callum Turner'ın düğünü için kapatıldığı konuşuluyor.
Düğün hazırlıklarının titizlikle yürütüldüğünü kanıtlayan bir diğer detay ise organizasyonun başındaki isim. İddialara göre çift, dünyaca ünlü İtalyan etkinlik planlayıcısı Alessandra Grillo ile anlaştı. Chiara Ferragni gibi isimlerin görkemli düğünlerini yöneten Grillo'nun, Palermo'daki bu gizli tören için şimdiden hazırlıklara başladığı belirtiliyor.