Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan İpek Açar’a suç duyurusu

Beste Açar, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın şarkılarının telif gelirlerinin sahte imzayla İpek Açar'a devredildiğini iddia ederek, üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir kriminal tetkikat bürosunda yapılan incemelede belgelerdeki imzaların Kayahan'ın el yazısı olmadığı kanaatine varıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayahan Açar'ın kızı Beste Açar, " '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor. Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz?" diye konuştu.