Magazin dünyasının 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi sanat dünyasında da büyük bir heyecanla kutlandı. Magazin dünyasının sevilen isimleri, bu anlamlı günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla ölümsüzleştirdi.

İŞTE ÜNLÜLERDEN BAYRAM PAYLAŞIMLARI...

MÜGE ANLI

Anlı, 'Çocuk çiçek gibidir, iyi bakım ister' yazılı tarihi kareyle anlamlı bir hatırlatma yaptı.

HADİSE

Şarkıcı Hadise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL

Başarılı sunucu Esra Erol da, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün çocuk sevgisini 'Yaşasın 23 Nisan' etiketiyle paylaştı.

MURAT BOZ:

Sempatik şarkıcı Murat Boz, "Ata'mızın dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

YASEMİN ŞEFKATLİ

İkiz annesi Yasemin Şefkatli, duygularını "Çok duygusal bir sabah" şeklinde dile getirdi.

TÜRKAN ŞORAY:

Türkan Şoray paylaşımında "Ulu önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü, çocuklarımıza armağan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

BUSE TERİM

Buse Terim, bu özel günde kızları Nil ve Naz'ın 23 Nisan etkinliğinden gurur dolu bir paylaşım yapmayı tercih etti.

PELİN AKİL

Bir paylaşım da geçtiğimiz aylarda boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'dan geldi. Anlaşmalı boşanan çski çift, çocuklarının bu özel gününde bir araya geldi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek aslında en kıymetli gerçeği dünyaya fısıldadı: Gelecek, çocuklarımızın kalbinde büyür... Ve umut, en çok onların gülüşünde çoğalır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı yılı kutlu olsun."