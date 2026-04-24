“Sadece Allah’a duyulan aşkın gerçek olduğuna inanıyorum”

Katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Merve Boluğur, aşkın geçici doğasına dikkat çekerek gerçek bağlılığın ancak Allah'a duyulan sevgiyle mümkün olduğunu ifade etti. Aşkın geçici heveslerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Boluğur, bu duygunun insan üzerinde derin etkiler bırakabileceğini belirtti. Hayatın acı ve tatlı yönleriyle bir bütün olduğunu dile getiren oyuncu, yaşanması gereken duyguların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Boluğur aşkı, 'çok güzel ama aynı zamanda zor' olarak tanımlayan oyuncu, "Aşkın aslında sadece Allah'a duyulan aşk olduğuna çok inanıyorum. Geçici olanlarda hep başımıza bir şey geliyor bence" dedi. Ünlü isim, "Hayatta güzel şeyler istiyorum ama aşk konusunda Allah'tan her zaman hayırlısını diliyorum" dedi.