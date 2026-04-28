Kültürpark’ta tekerlekli zaman yolculuğu

İZMİR Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak hafta sonu Kültürpark'ta gerçekleştirilen İzmir Klasik Otomobil Sergisi, iki gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide, en eski araç olarak 1951 model Mercedes- Benz 170, en yeni araç olarak ise 1987 model Tofaş 131 vardı. 1960-1980 yılları arasına ait farklı klasik otomobillerin olduğu sergide, yerliden yabancıya, otomobillerden kamyonetlere kadar geniş bir yelpazede araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Renkli görüntüler oluşturan etkinlik, farklı dönemlere ait araçları bir araya getirerek ziyaretçilere geçmişe uzanan bir deneyim sundu. Her biri özenle korunan ve farklı hikayeler barındıran klasik araçlar, her yaştan İzmirliden büyük ilgi gördü. Sergi, kentin kültür ve sosyal yaşamına katkı sağladı.