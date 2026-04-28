Milyonerde nefes kesen heyecan

Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan Barkın Kenet isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. İkinci baraj sorularına kadar ulaştı ve 500 bin TL'lik o soruyu da açtırdı.

500 BİN TL'LİK SORU

Yarışmacının 500 bin TL değerindeki o soruda karşısına, "Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?" sorusu çıktı. Yarışmacı, "A: Büyükçekmece" cevabını vererek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 milyon TL'lik o soruda ise yarışmacının karşısına, "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta "hat trick" yapan ilk futbolcu hangisidir?" sorusu çıktı. Doğru cevabı bilmediğini belirten yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacıya tahmini soruldu. Yarışmacı, "C- Lefter Küçükandonyadis" cevabını verdi. Ancak doğru cevabın "A- Zeki Rıza Sporel" olduğunu gören yarışmacı, çekilerek doğru bir karar verdiğini ifade etti. Yarışmacı 500 bin TL alarak yarışmaya veda etti.