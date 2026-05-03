Şehirde hayat festivale dönüşüyor

TÜRKIYE Kültür Yolu Festivali'nin Aydın ayağının startını veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilenen Atilla Koç Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, festival kapsamında şehir genelinde 10 noktada 177 etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı. Aydın'da ilk kez düzenlenen festivalin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde ulaşılan ölçeğe dikkat çekti. Ersoy, 2021 yılında İstanbul'dan başlayan sürecin bugün 7 bölge ve 26 şehre ulaştığını belirtti. Dokuz gün boyunca ziyaretçilerin zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler ve yöresel tatlarla buluşacağını dile getirdi. Aydın'daki programın ayrıntılarını paylaşan Ersoy, şehir genelinde 10 farklı noktada 43 başlık altında toplam 177 etkinlik hazırlandığını açıkladı. Ersoy, konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleriyle geniş bir etkinlik yelpazesinin sunulacağını belirtti. Tekstil Park'ta Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Buray'ın konser vereceğini ifade eden Ersoy, çocuklara yönelik eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.