Aydın’da Demet Akalın coşkusu

AYDIN Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, sevilen şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle onbinlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı Demet Akalın, festivalin beşinci gününde Tekstil Park'ı dolduran onbinlerce kişiyle buluşarak sahneye enerjik bir başlangıç yaptı. Konser alanını kısa sürede dolduran kalabalık, Demet Akalın'ın sahneye çıkmasıyla birlikte tempoya ortak oldu. Demet Akalın, 'Yerinde Dur', Türkan, 'Evli, Mutlu, Çocuklu' ve Nazar gibi en çok dinlenen şarkılarını gece boyunca Aydınlılarla birlikte seslendirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

TEKSTİL Park'taki yoğun katılım, festivalin beşinci gününde de müziğin merkezde olduğu unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan gece, Aydın Kültür Yolu Festivali'nin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.Konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, Aydınlılara teşekkür ederek, "Aydın Kültür Yolu Festivali 45 bin kişiyle coşmak...Yüreklerinize sağlık" sözleriyle geceye damga vuran kalabalığa sevgisini iletti.