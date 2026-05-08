Büyük oyunlar gecesi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle duygu, aksiyon ve strateji dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Boran Bey'in şehadetiyle sarsılan saray, cephede verilen büyük mücadele ve sarayda ortaya çıkan sırlarla geceye damga vurdu. Boran Bey'in naaşı başında konuşan Sultan Orhan, sözleriyle hem alplerine güç verdi hem de düşmanlarına meydan okudu: "Zinhar yıkılmayacağız! Bir yürekte bin Boran yaşatacak, gazadan gazaya koşacağız. Yolunu yol bilenlere yoldaş, canımızı yakanlara azap olacağız!" diyerek kararlılığını ortaya koydu. Sayıca üstün Şahinşah birlikleri karşısında zor anlar yaşayan Sultan Orhan, Evrenos Bey'in kıpçak erleriyle yetişmesiyle yeniden güç kazandı.

GÜVENİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

ZAFERİN ardından Sultan Orhan ile Evrenos Bey arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. "Sana canımı emanet edeceğim gün yakındır" sözleri, Evrenos'a duyulan güveni gözler önüne sererken, Evrenos Bey de bağlılığını bir kez daha dile getirdi. Asporça'nın kaçışına yardım ettiklerini itiraf etmeleri üzerine sarayın kadınları büyük şaşkınlık yaşadı.