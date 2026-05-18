Avrupa’yı sallayan Dara gelinimiz çıktı

Bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde Bulgaristan temsilcisi Dara, "Bangaranga" isimli şarkısıyla birinciliğe ulaştı. Jüri ve seyirci oyları sonucunda 516 puan alan Dara, yarışmayı açık ara farkla kazandı. İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya ise 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İSRAİL PROTESTOLARI

İsrail'in yarışmaya katılması nedeniyle İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya Eurovision'u boykot etti. Final gecesinde İsrail temsilcisi protestolarla karşılaşırken, yarışma siyasi tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRLER"

Şampiyonluğun ardından Türk hayranlarına seslenen Dara, Türkiye'ye özel mesajıyla dikkat çekti. Kendisine verilen destek için teşekkür eden Bulgar şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim."