İstanbul’da Sertab Erener fırtınası esti

TÜRK müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, 2026 yılının ilk İstanbul konserinde KüçükÇiftlik Park'ı hınca hınç dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı. Haftalar öncesinden heyecanla beklenen bu özel gece, hem göz alıcı görsel şovları hem de dev repertuvarıyla hafızalara kazındı. Erener öncesi sahne alan son dönemin dikkat çeken isimlerinden Sena Gül, güçlü performansıyla alandaki enerjiyi zirveye taşıdı. Sena Gül ayrıca konser sırasında Sertab Erener'e üç şarkıda eşlik ederek gecenin sürpriz anlarından birine imza attı. Özel bir açılış filmi ve müzik ile başlayan konserde Sertab Erener, kariyerinin farklı dönemlerinden seçtiği toplam 48 şarkılık geniş repertuvarıyla dinleyicilere uzun soluklu bir müzik yolculuğu yaşattı. Erener, gece boyunca üç farklı kostüm değiştirdi. Sanatçı, şıklığı, zarafeti ve enerjisiyle göz kamaştırdı.