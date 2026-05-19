Altı Üstü İstanbul sete çıktı

atv'nin yaza damgasını vuracak dizisi Altı Üstü İstanbul, start verdi. Çekimlerine başlanan dizide Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal gibi genç isimler de yer alıyor. Altı Üstü İstanbul, kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak. Hikâye; İstanbul sokaklarında izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.