Konserde gözyaşlarına hakim olamadı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk'ta konser veren Melek Mosso, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, konser sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Melek Mosso,"- Keklik Gibi" türküsünü seslendirdikten sırada sahnede duygulandı. Mosso, ardından yaptığı konuşmayla dinleyicileri derinden etkiledi. Mosso konuşmasında, "Türkünün kendisinde farklı izler bıraktığını belirten sanatçı, şarkıyı geçmişte ve günümüzde ötekileştirilen, şiddet gören ve katledilen tüm kadınların ruhuna armağan ettiğini söyledi. Dinleyiciler de uzun süre alkışlarla sanatçıya destek verdi.