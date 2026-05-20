Sarayda gerilim tırmanıyor

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle sarayda büyüyen aşk ve kıskançlık fırtınasını, cephede ise büyük bir savaşın ayak seslerini ekrana taşıyor. Asporça'nın saraya dönüşü dengeleri değiştirirken, Sultan Orhan'ın İznik hamlesi düşman cephesinde yeni hesapların kapısını aralıyor. 24. bölümde Asporça'nın saraya geri dönüşü, Nilüfer ile Asporça arasındaki gerilimi yeniden alevlendirir. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan hiç beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e pabuç bırakmamaya kararlıdır. İki kadın arasındaki bu mücadele nereye varacaktır? Sultan Orhan, İmparator'u İznik konusunda sert sözlerle tehdit eder. Konstantiniyye'deki ömrünün uzun olmasının İznik'i kendisine vermesine bağlı olduğunu söyler. Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün telaşı yaşanırken, Dafne'nin saraya soktuğu davetsiz bir misafir her şeyi altüst eder. Çocuğuyla birlikte saraya gelen bu kadının asıl derdi nedir?