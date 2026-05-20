Sinemanın usta isminden iyi haber

TÜRK sinemasının usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi konulan oyuncunun yeğeni Levent İnanır, "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor" dedi. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, katıldığı bir televizyon programında "Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da" sözleriyle yüreklere su serpti.