Claire Arkas’ın 22 yıllık sanat serüveni sergileniyor

CLAİRE Arkas'ın 22 yıllık sanat üretimini kapsayan retrospektif sergisi "Göz Sözden Önce Gelir", Arkas Sanat Alaçatı'da sanatseverlerle buluştu. 15 Mayıs'ta başlayan sergi 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçının farklı dönemlerde ürettiği toplam 83 eser yer alıyor. Karoly Aliotti'nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, Claire Arkas'ın üretimini kronolojik bir düzen yerine, yıllar içinde devam eden bir görme pratiği üzerinden ele alıyor. Resim, desen, suluboya ve taş baskı çalışmalarından oluşan seçki, sanatçının farklı teknikler arasında kurduğu bütünlüğü gözler önüne seriyor. Sergide önemli bir yer tutan otoportreler ise sanatçının bakışını kendi üzerine yönelttiği çalışmalar olarak öne çıkıyor.

YILLARA YAYILAN BİRİKİM

FİGÜRLERİN çoğu zaman geri çekildiği eserlerde, temsilden çok görme ve algılama biçimi ön plana çıkıyor. Claire Arkas'ın çalışmalarında ışık da yalnızca bir aydınlatma unsuru değil, yüzeylerde kırılan ve anlamı derinleştiren bir öğe olarak dikkat çekiyor. Açılışta konuşan Claire Arkas, sergiyi geçmişe dönük bir değerlendirmeden çok, yıllardır sürdürdüğü bakma hâlinin bugünkü karşılığını görmek için hazırladığını ifade etti. Arkas, tekrar eden soruların kendisi için bir kararsızlık değil, bakmayı sürdürmenin bir yolu olduğunu söyledi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas da Claire Arkas'ın sanat yolculuğunun uzun yıllara yayılan disiplinli bir emeğin sonucu olduğunu ifade ederek, serginin sanatçının kendi sesi ve üretimiyle şekillenen güçlü bir birikimi yansıttığını söyledi.