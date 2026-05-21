Haluk Levent yoğun bakımda

TÜRK rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir'de verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Levent, konser sonrası AFAD yetkilileriyle gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan sanatçı için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi yapılan Levent, daha sonra Ankara'daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen kontrollerde ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların gözetiminde yoğun bakım ünitesine alınan Levent'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.