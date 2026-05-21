Kırmızı o’na çok yakıştı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Adana'da Simge Sağın konseriyle taçlandı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Gökkuşağı Kavşağı'ndan Uğur Mumcu Bulvarı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Çukurova Belediyeleri'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Simge Sağın, şarkıları, güzelliği ve enerjisiyle alanı dolduranları coşturdu. Kırmızı sahne kostümüyle büyük beğeni toplayan Simge, bayram gecesine damga vurdu.