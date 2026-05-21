Murat Dalkılıç ve Afra’dan Ay-Yıldız için tek Bir ses

MURAT Dalkılıç, 2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için hazırladığı özel şarkı "Bir"i müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçanın düzenlemesini Can Atayılmaz üstlenirken, şarkıda Dalkılıç'a Afra eşlik etti. Milli takımın Dünya Kupası heyecanını tribün ruhuyla buluşturan proje için Sakarya'da 80 bin kişilik dev bir organizasyonda kamera karşısına geçildi. Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen klip, enerjisi ve kalabalığın yarattığı atmosferle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan projeleri arasına girdi.