Reytingin adı yine A.B.İ.

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on altıncı bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 6.14 izlenme oranı ve yüzde 19.53 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 5.39 izlenme oranı ve yüzde 17.61 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. Tahir Hancıoğlu'nun cenazesiyle başlayan bölümde, aile içinde yıllardır saklanan sırlar ve bastırılan öfke gün yüzüne çıktı. Cenazede yaşanan beklenmedik olaylar ve tehdit dolu mezar taşları Hancıoğlu ailesinde büyük bir korku yarattı.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Tahir'in yerine geçmeye karar veren Doğan, eski düzeni değiştirmek ve ailesini korumak için tehlikeli bir mücadeleye girişti. Yeraltı dünyasının karanlık isimleriyle karşı karşıya gelen Doğan, hem ailesini ayakta tutmaya hem de geçmişin sırlarıyla yüzleşmeye çalıştı. Özellikle Melek'le ilgili ortaya çıkan gerçek, aile içindeki dengeleri tamamen değiştirdi. Bölümün en dikkat çeken gelişmesi ise Çağla'nın Şimşek'in yanında yer alması oldu. Bu beklenmedik hamle, yalnızca aile içindeki güveni sarsmakla kalmadı, yeni bir savaşın da fitilini ateşledi. Büyük yüzleşmelerin, ihanetlerin ve sırların damga vurduğu 16. bölüm, izleyiciden tam not aldı. A.B.İ. sürükleyici hikâyesi ve çarpıcı sahneleriyle reytinglerde bir kez daha birinci olurken, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı da artırdı.