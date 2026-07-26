Didim’de ‘Çelik’ rüzgarı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun himayelerinde düzenlenen ücretsiz yaz konserleri kapsamında Türk Pop Müziğinin güçlü isimlerinden "Çelik" Didim'de ücretsiz konser verdi. Konsere Didimliler yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun himayelerinde gerçekleştirilen geleneksel yaz konserleri, Didim'de müzikseverleri bir araya getirdi.

KONSERE BÜYÜK İLGİ

Kültür merkezindeki etkinliğe hem ilçe sakinleri hem de yaz tatilini Didim'de geçiren yerli turistler büyük ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran coşkulu kalabalık, efsane sanatçının hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda vatandaşlar, yaz boyunca kültür ve sanat etkinliklerini ayağına kadar getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.