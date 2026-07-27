“Ahbap’a bir kuruş bile yatırmadım”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dernek kurucusu ve aynı zamanda başkanı Haluk Levent tutuklandı. Ünlü şarkıcı Funda Arar, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olduğu programda Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

CAMİAYA GÖNDERME

Arar, derneğe hiçbir zaman güvenmediğini ve bir kuruş bile bağışta bulunmadığını belirterek sanat camiası içerisindeki şüpheleri gün yüzüne çıkardı. Haluk Levent'in geçmişteki iddialarına ve kumar bağımlılığına göndermede bulunan Funda Arar, sürecin başından beri şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Arar, "Ben inanmadım. Ahbap Derneği'ne bir kuruş bile para yatırmadım, yardımlarımı kendi imkanlarımla yaptım. Geçmişi ve hikayesi bilinen bir isimdi. Camiada hakkında konuşulanları bildiğimiz için bana inandırıcı gelmemişti" dedi.