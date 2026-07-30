Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı Ahbap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye çağırıldığı öğrenildi. Daha önce Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, gibi isimler İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti.

BAĞLI ŞİRKETLERE KAYYUM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Ahbap Derneği'ne bağlı ticari şirketlere kayyum olarak atandığı duyuruldu. Derneğe yönelik olarak alınan ayrı bir kararla da üç kişi doğrudan mahkeme tarafından yönetim kayyumu olarak görevlendirildi. Alınan kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, derneğe ait hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.