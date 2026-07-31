Melike Şahin iki gece kapalı gişe sahne aldı

Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin
, iki akşam üst üste tüm biletleri tükenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerinde binlerce müzikseverle buluştu. Konser öncesinde seyircilerine sürpriz yapan Melike Şahin, her koltuğa el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup bıraktırdı. Anne olmadan önceki son konserlerinde dinleyicileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşan Melike Şahin, "Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun" sözleriyle salondaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Şahin, kalplere dokunan şarkılarıyla katılımcılardan büyük beğeni topladı.